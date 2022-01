Volkswirtschaft Einkommen: Die kantonale Schere zwischen Arm und Reich ist gross Die Schweizer Haushaltseinkommen sind seit der Finanzkrise gestiegen. Ob diese Entwicklung auch nach Corona anhalten wird, bleibt fraglich. Klar ist: Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind bereits jetzt gross.

Mehr Geld in der Haushaltskasse: Doch wie wirkt sich die Pandemie auf die Einkommen aus? (Symbolbild) Keystone

Die gute Nachricht vorneweg: Das mittlere Reineinkommen (Median) ist in der Schweiz zwischen 2007 und 2018 im Schnitt um 3900 Franken auf gut 53'000 Franken gestiegen. Der durchschnittliche Haushalt verdient damit 7,9 Prozent mehr. Das zeigt der jüngste «Swiss Income Monitor» der Bank Cler, über den die «SonntagsZeitung» zuerst berichtet hat.

Die Kehrseite: Die Auswirkungen der Pandemie sind dabei nicht mitberücksichtigt. Für die Experten ist klar: Die Coronakrise wird tiefe Spuren bei den Einkommen und ihrer Verteilung hinterlassen. Das zeichnet sich bereits ab.

Negative Entwicklung einzig in Genf

Dennoch gibt die Untersuchung auch Anlass für Hoffnung. Aus Krisen findet man wieder raus: Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie der Finanzkrise oder der Aufhebung des Mindestkurses sei die Einkommensverteilung in der Schweiz über die Zeit sehr stabil geblieben, schreiben die Experten.

Doch nicht überall ist das Medianeinkommen gleichermassen gestiegen. Während sechs Kantone zwischen 2007 und 2018 zweistellig gewachsen sind, ist das Einkommen in Genf gar gesunken – und zwar um 5,3 Prozent. Zu den Gewinnern zählen Obwalden, Uri, Luzern, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Schwyz.

Tessin und Wallis mit tiefsten Einkommen

Generell gibt es grosse kantonale Unterschiede. Wenig überraschend an der Spitze steht Zug. Im finanzkräftigen Kanton liegt das Median-Reineinkommen bei 67'800 Franken. Auf den weiteren Plätzen folgen Basel-Landschaft und Zürich mit je rund 59'000 Franken. Die Lücke zu den Schlusslichtern ist frappant: So beträgt im Tessin das Reineinkommen 44'500 Franken, im Wallis sind es gar nur 42'000 Franken.

Am ausgeglichensten verteilt sind die Einkommen im Aargau, in Glarus und Uri. Eine ungleiche Verteilung zeigt sich dagegen in Zug, Schwyz und Genf. Im internationalen Vergleich ist die Verteilung der Einkommen in der Schweiz jedoch ausgeglichen. Besser stehen eigentlich nur die skandinavischen Staaten und die deutschsprachigen Nachbarländer da.