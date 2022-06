Ferienreisen Vor den Sommerferien: Swiss streicht wieder knapp 700 Flüge Kurz vor den Sommerferien muss die Swiss weitere Flüge streichen. Insgesamt verzichtet die Airline auf 676 Flugverbindungen. So schaffe man Planungssicherheit.

Ein Swiss Flugzeug in der Luft. In diesem Sommer bleiben ein paar mehr davon am Boden. Keystone

Da dürften viele Ferienfreunde ins Zittern kommen: Die Swiss streicht im Zeitraum August bis Oktober 676 Flüge. «Infolge weiterhin steigender Zahlen von Covid-Infektionen in einzelnen Ländern Europas sowie erheblicher Kapazitätsengpässe und Streikaktivitäten an einigen europäischen Flughäfen und von einzelnen Flugsicherungen verschärfen sich diese mit Blick auf die Reisesaison im Hochsommer zusehends», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Streichungen seien «proaktiv» und würden «das Risiko kurzfristiger Annullationen oder Flugplanänderungen» minimieren.

«Wir bedauern die notwendig gewordenen weiteren Flugplananpassungen ausserordentlich und entschuldigen uns ausdrücklich bei den betroffenen Fluggästen und unseren Partnern für die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten», lässt sich Swiss-CEO Dieter Vranckx in der Mitteilung zitieren. Die Fluggesellschaft schreibt, sie werde «der Mehrzahl» der betroffenen Fluggäste für denselben Reisetag eine Alternative anbieten können. Die Swiss musste bereits mehrfach Flüge streichen - auch andere Airlines haben derzeit mit Engpässen zu kämpfen.