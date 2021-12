Wachstumsstrategie Strategischer Schritt: BKW übernimmt IT-Dienstleisterin UMB Das Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW will das Schweizer IT-Unternehmen UMB übernehmen. Die Gruppe macht damit einen weiteren Schritt in ihrer Wachstumsstrategie.

BKW setzt die Wachstumsstrategie fort und übernimmt IT-Dienstleisterin UMB. Keystone

Mit der Akquisition verfolgt die BKW Gruppe zwei strategische Ziele: Sie will ihr im Aufbau befindendes IT-Dienstleistungsgeschäft in eine führende Position im Schweizer Markt bringen und gleichzeitig ihre technologischen und digitalen Kompetenzen für die ganze Gruppe «bedeutend» stärken. Das teilte das Energie- und Infrastrukturunternehmen am Dienstag mit. Der Abschluss der Übernahme, die von den Behörden genehmigt werden muss, wird im 1. Quartal 2022 erwartet. Über den Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

UMB hat ihren Hauptsitz in Cham ZG und beschäftigt an elf Standorten rund 500 Mitarbeitende. Das IT-Unternehmen erwirtschaftet gemäss BKW einen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Es soll nun Teil werden von BKW Building Solutions, aber eine eigene Konzerngesellschaft bleiben. Die bereits existierenden IT-Firmen der BKW Gruppe werden mittelfristig fusioniert.

Geführt wird die UMB künftig von Martin Gartmann, der heute bereits als «Chief Sales Officer & Business Development» tätig ist. Der bisherige Inhaber und Chef, Matthias Keller, werde auf strategischer Ebene tätig sein und in den Verwaltungsrat der BKW Building Solutions einziehen. (abi)