Währungen Der Euro bleibt bei Schweizer Firmen Trumpf, doch nur eine Minderheit von ihnen sichert sich gegen Währungsrisiken ab Die Credit Suisse publiziert ihre neuste Devisenumfrage und diese fördert Erstaunliches zutage.

Das Euro-Franken-Kursverhältnis ist für die hiesigen Unternehmen entscheidend. Keystone

Er ist und bleibt die wichtigste Fremdwährung für Schweizer Unternehmen: der Euro. 78 Prozent der Firmen bezahlen wenigstens einen Teil der von ihnen bezogenen Vorleistungen in der europäischen Gemeinschaftswährung, bei den Industriefirmen liegt dieser Anteil gar bei 85 Prozent. Und 69 Prozent der Unternehmen verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen in Euro. Das geht aus der Credit Suisse Devisenumfrage 2022 hervor, für welche die Bank 1098 Firmen mit Sitz in der Schweiz befragt hat.

Leif Woodtly, Leiter Fremdwährungen Firmen- und institutionelle Kunden bei der Credit Suisse. Credit Suisse / Aargauer Zeitung

Doch trotz dieser grossen Abhängigkeit vom Euro sicherten nur gerade rund 40 Prozent der befragten Firmen ihre Fremdwährungsrisiken ab, sagt Leif Woodtly, Fremdwährungsexperte bei der CS für Firmen- sowie institutionelle Kunden. «Diese Quote ist tief.» Damit verzichten 60 Prozent auf eine solche Absicherung. Und der Löwenanteil von diesen Firmen nimmt das Risiko gar bewusst in Kauf, wie aus der Umfrage hervorgeht. «Nachvollziehbar aufgrund der jüngsten Marktentwicklungen, aber dennoch unverständlich, wenn man das Risiko betrachtet, das man damit eingeht», sagt Woodtly. Denn Firmen seien sehr vielen Risiken ausgesetzt, die sie nicht kontrollieren könnten, «das Währungsrisiko jedoch kann man günstig absichern und damit auch kontrollieren».

Währungsdifferenzen lassen sich nicht weiterverrechnen

Unerwartete Währungsschwankungen können teuer werden, insbesondere weil Unternehmen Währungsdifferenzen im Unterschied etwa zu steigenden Rohstoffpreisen nicht einfach an die Kunden weiterreichen können, wie Andreas Gerber, Leiter Firmenkunden Schweiz bei der Credit Suisse, ergänzt.

Andreas Gerber, Leiter Firmenkunden Schweiz bei der Credit Suisse. Credit Suisse / Aargauer Zeitung

Noch vor fünf Jahren waren die Unternehmen vorsichtiger: 2017, bei der ersten CS-Devisenumfrage, hatten 60 Prozent der Firmen angegeben, ihr Währungsrisiko zu «hedgen», wie es im Fachjargon heisst. Gründe für den Rückgang gibt es mehrere, auch externe. So kämpften damals noch etliche Unternehmen mit den Folgen des Frankenschocks, welche die Nationalbank am 15. Januar 2015 mit der Aufgabe der Euro-Kurs-Untergrenze ausgelöst hatte. «In der Tat haben Währungsfragen auch immer eine emotionale Komponente», sagt Gerber. «Wenn länger nichts Gravierendes passiert, steigt der Anteil jener, die überzeugt sind, sich die Hedgingkosten sparen zu können.»

Ein anderer Grund dürfte die stetig zunehmende Internationalisierung der Schweizer Unternehmen sein, wie Gerber anfügt. Denn je internationaler die Firmen werden, desto grösser ist der Gewinnanteil, der von einer «natürlichen Absicherung» profitiert, also vom Umstand, dass Einkäufe und Verkäufe in derselben Währung getätigt werden.

Unternehmen rechnen mit einem leicht stärkeren Euro

Und dann ist da noch eine gewisse Zuversicht, dass sich an der Währungsfront nicht viel ändern wird oder sich das Blatt gar zu den eigenen Gunsten wendet. Die von der CS befragten Unternehmen gehen im Schnitt jedenfalls davon aus, dass der Dollar, die zweitwichtigste Fremdwährung für hiesige Firmen, auf dem heutigen Niveau bei 93 Rappen verharrt, während der Euro sogar leicht steigen werde – von heute 1.04 auf 1.08 Franken bis Ende Jahr.

Gründe für diese positive und vielleicht auch etwas überraschende Prognose ortet Woodtly unter anderem bei der schnellen Erholung der Weltwirtschaft nach dem ersten, heftigen Corona-Knick sowie bei der absehbaren Zinsentwicklung im Ausland, wo dieses Jahr das Ende der Negativzinsära eingeleitet werden dürfte. Der Fremdwährungsexperte zeigt sich aber skeptisch ob des von den Unternehmen erwarteten Euro-Kurses. Er persönlich geht eher davon aus, dass sich der Euro in absehbarer Zeit weiter abschwächen könnte – und das entgegen sogenannten Fair-Value-Modellen, welche die faire Bewertung eher bei 1.10 Franken sehen.