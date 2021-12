Rückruf Plötzlicher Luftverlust: Dieser Reifenhersteller meldet mögliche Unfallgefahr Bei der Verwendung eines Reifens von Continental Suisse besteht Unfallgefahr. Wie es in einem Warenrückruf heisst, können Kundinnen und Kunden betroffene Reifen zurückbringen und erhalten Ersatz.

Bei diesem Reifen besteht die Gefahr, dass es wegen eines plötzlichen Luftverlusts zu Unfällen kommt. HO

Beim betroffenen Reifen der Continental Suisse handelt es sich um das Modell «ContiEcoContact 5» in der Dimension 235/55 R 17 103 H XL. Wie das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen und das Bundesamt für Strassen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, besteht die Gefahr, dass es bei dem Pneu zu einem plötzlichen Luftverlust kommt.

Die Reifen können anhand der Reifen-Kennzeichnung auf der Seitenwand identifiziert werden. Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten können sich direkt an den Kundendienst von Continental Suisse oder an ihren Reifenhändler oder ihre Garage wenden. Die Produkte würden kostenlos ausgetauscht. (wap)