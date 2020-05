Wechsel bei Ruag Space: Langjähriger Leiter verlässt das Unternehmen Peter Guggenbach, der langjährige Leiter der Raumfahrtsparte von Ruag, verlässt das Unternehmen. Der stellvertretende Leiter von Ruag Space Luis De Léon Chardel übernimmt ab Juni die interimistische Leitung des Space-Segments.

Peter Guggenbach verlässt Ruag Space. (Symbolbild) Keystone

(dpo) «Nach elf erfolgreichen Jahren bei Ruag habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, zu neuen Horizonten aufzubrechen und eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen», erklärt Peter Guggenbach den Schritt in einem Communqué am Dienstag.

Der interimistische CEO Urs Kiener dankte Guggenbach für sein Engagement und seine Leidenschaft. «Unter seiner Führung hat sich Ruag zum grössten unabhängigen Raumfahrtzulieferer in Europa entwickelt», lässt sich Kiener in der Mitteilung zitieren. Interimistisch übernimmt Luis De León Chardel die Leitung von Ruag Space. Der gebürtige Spanier ist aktuell stellvertretender Leiter der Raumfahrtsparte.