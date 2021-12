Wirtschaft Suzanne Thoma geht zu Sulzer – BKW braucht neue Chefin BKW-CEO Suzanne Thoma tritt 2022 zurück. Sie will neue Verwaltungsratspräsidentin bei Sulzer werden. Auf ihr Engagement im Verwaltungsrat der OC Oerlikon Holding will sie verzichten.

Will in Zukunft als professionelle Verwaltungsrätin tätig sein: BKW-CEO Suzanne Thoma. Keystone

Nach elf Jahren kehrt Suzanne Thoma der BKW den Rücken. Seit 2013 war sie CEO des Berner Energieversorgers, seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitung. Thoma wolle sich auf eine Zukunft als professionelle Verwaltungsrätin konzentrieren, teilte die BKW am Montag mit. Sie stehe für die Einarbeitung ihrer Nachfolge zur Verfügung. Wer diese antreten wird, ist noch nicht bekannt. Neu will Thoma das Verwaltungsratspräsidium von Sulzer übernehmen. Sie soll im April von der Generalversammlung gewählt werden, teilte Sulzer ebenfalls am Montag mit.

Thoma ist seit diesem Jahr im Verwaltungsrat von Sulzer und dort derzeit Vizepräsidentin. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Peter Löscher hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er sich 2022 nicht zur Wiederwahl stellt. Thomas' Nomination als VR-Präsidentin ist Teil eines grösseren Führungswechsels bei Sulzer. Per Anfang 2022 erhält der Technologiekonzern auch eine neue operative Leitung: CEO Grégoire Poux-Guillaume will Anfang Jahr seine Funktion nach sechs Jahren dem designierten Nachfolger Frédéric Lalanne übergeben. Lalanne ist bisher Divisionsleiter.

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, gibt Suzanne Thoma ihr Mandat als Verwaltungsrätin der OC Oerlikon ab, das sie seit 2019 innehat. Über ihre Nachfolge will Oerlikon zu einem späteren Zeitpunkt informieren. (wap)