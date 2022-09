Finanzieller Rettungsschirm Wegen tiefroter Zahlen: Bund spricht Notkredit für Energiekonzern Axpo – so hoch ist er maximal Wegen der Verwerfungen auf dem europäischen Strommarkt muss der Bund der Axpo zu Hilfe eilen. Er bewilligt einen Notkredit von maximal 4 Milliarden Franken. Dem Energiekonzern droht die Zahlungsunfähigkeit.

Der Bund eilt dem Energiekonzern zu Hilfe: Axpo erhält einen Notkredit von bis zu 4 Milliarden Franken. Dominic Kobelt

Wie die Axpo am Dienstag mitteilt, ist die vom Bundesrat bereits bewilligte, nachrangige Kreditlinie bislang allerdings nicht in Anspruch genommen worden. Das Unternehmen bereite sich damit aber vor, bei einer weiteren Verschärfung der weltweiten Energiekrise weiterhin seinen Beitrag für die Versorgung der Schweiz mit Energie sicherstellen zu können.

Gleichentags informierte auch das Bundesamt für Energie (BFE) über die Bewilligung des Gesuchs um temporäre Liquiditätsunterstützung für die Axpo. Der Rettungsschirm für den Energiekonzern beruhe auf einer Notverordnung. Der Bundesrat hat dem Gesuch demnach am Montag entsprochen, wie das BFE schreibt.

Das Parlament hat sich bislang noch nicht über entsprechende Pläne für einen ordentlichen Rettungsschirm einigen können. Der Rückgriff auf Notrecht begründet der Bund mit Voten aus der bisherigen Diskussion im Parlament. Dabei sei betont worden, dass der Bundesrat bei Bedarf davon Gebrauch machen soll. «Der Bundesrat geht davon aus, dass das Parlament die Beratung des Rettungsschirms in der anstehenden Herbstsession abschliesst», schreibt das Bundesamt für Energie.

Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte habe überdies laut BFE am Montag bereits einen Verpflichtungskredit für subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft in der Höhe von 10 Milliarden Franken und einen Nachtrag zum Voranschlag 2022 von 4 Milliarden bewilligt. Danach habe das Enerdiegepartement am Dienstagmorgen der Axpo den beantragten Kreditrahmen über 4 Milliarden Franken zugesichert.

«Die Axpo ist für die Schweiz ein systemkritisches Stromunternehmen», begründet der Bund sein Eingreifen. Und weiter: «Der Bundesrat will mit dem Kreditrahmen verhindern, dass die Axpo in Liquiditätsprobleme gerät, welche die Energieversorgung der Schweiz gefährden könnten.»

Von Januar bis Juni erzielte Axpo vor Zinsen und Steuern zwar eine Gesamtleistung von rund 6 Milliarden Franken. Damit verdoppelte die Nummer zwei im Schweizer Energiemarkt gegenüber der vorangehenden Periode zwar den Umsatz. Doch verdient hat das Energieunternehmen damit weniger: Unter dem Strich resultierte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres noch ein Plus von 513 Millionen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es noch 781 Millionen. (sat)

Update folgt ...