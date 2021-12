Weihnachten: Trotz trüber Stimmung sitzt der Geldbeutel locker Die Pandemie trübt zwar die Stimmung der Konsumenten, aber für Geschenke planen sie mehr auszugeben als im Vorjahr. Besonders angesagt sind Gutscheine oder Geldgeschenke.

Heuer planen die Konsumenten mehr für Weihnachtsgeschenke auszugeben als 2020. (Symbolbild) Keystone

In den Schaufenstern blinken munter die Lichterketten, Samichlaus- und Engelsfigürchen grüssen uns, die Regale neben den Supermarktkassen sind mit dem obligaten Panettone aufgestockt und aus den Lautsprechern trällert «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas». Trotzdem weihnachtet es bei den Konsumentinnen und Konsumenten noch nicht so recht.

In einer repräsentativen Umfrage von Ernst & Young (EY) gaben 60 Prozent an, dass die Pandemie ihre Vorfreude auf Weihnachten und das vorweihnachtliche Shopping-Erlebnis trübt, wie das Beratungsunternehmen am Mittwoch schreibt. Dies beeinträchtigt aber keineswegs die Kauflust der Konsumenten.

Durchschnittlich möchten die Befragten 334 Franken in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben, gut zwei Prozent mehr als noch im Vorjahr. «Die geplanten Ausgaben erreichen in diesem Jahr ein Allzeithoch», lässt sich André Bieri von EY zitieren. «Dies wohl gerade dank der Pandemie, da vielen Konsumentinnen und Konsumenten mehr Geld zur Verfügung steht, welches die letzten zwei Monate nicht ausgegeben werden konnte.»

Fokus auf Nachhaltigkeit

Auffallend ist: Mit durchschnittlich 351 Franken wollen Männer in diesem Jahr 42 Franken weniger ausgeben als noch 2020. Demgegenüber planen Frauen durchschnittlich 320 Franken auszugeben 56 Franken mehr als im Vorjahr, heisst es.

Bei der Art der Geschenke gehen die Befragten auf Nummer sicher: Am meisten wollen sie für Gutscheine oder Geldgeschenke ausgeben (45 Franken). Darauf folgen Kleider und Spielwaren (je 41 Franken) sowie Kosmetika (36 Franken).

Zudem geht aus der Befragung hervor, dass Nachhaltigkeitsaspekte für drei von vier Konsumenten beim Kauf von Geschenken und beim Feiern des Weihnachtsfestes eine Rolle spielen. Für rund einen Viertel der Befragten spielt die Nachhaltigkeit nach eigenen Angaben sogar eine grosse Rolle. «Der Nachhaltigkeitsaspekt dürfte gerade in der Weihnachtszeit auch zukünftig einen zentralen Aspekt spielen, da die Leute sich und der Umwelt zumindest einmal im Jahr etwas Gutes tun möchten», zitiert die Mitteilung André Bieri von EY.

Für die Studie wurden vom 29. November bis 4. Dezember über 500 Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten über ihre Kaufabsichten und -gewohnheiten bei ihren Weihnachtsgeschenken befragt.