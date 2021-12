Wertschöpfung Wachstumsbranche Umwelt erweist sich als krisenresistent 2020 arbeiteten vier Prozent der Beschäftigten im Umweltsektor, der Anteil am Bruttoinlandprodukt betrug 3,3 Prozent. Die Coronakrise konnte dem grünen Boom nichts anhaben.

Der Umweltsektor ist in der Schweiz auch während der Coronakrise kräftig gewachsen. (Symbolbild) Keystone

Während das Bruttoinlandprodukt zwischen 2019 und 2020 im Zuge der Coronakrise um 2,9 Prozent einbrach, stieg die Wertschöpfung der Umweltbranche im selben Zeitraum um 0,9 Prozent. Diese Zahlen veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag. Zum Umweltsektor gehören laut BFS die Herstellung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen, die dem Schutz der Umwelt oder dem Erhalt der natürlichen Ressourcen dienen.

In der Schweiz finden immer mehr Menschen ihr Auskommen in der Umweltbranche. Die Zahl der Vollzeitäquivalente hat sich in den letzten 20 Jahren von 77'000 auf 164'000 erhöht, der Anteil an der Gesamtbeschäftigung stieg von 2,2 Prozent auf vier Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Bruttowertschöpfung von 10,8 auf 23,2 Milliarden Franken.

Die nationalen Umweltschutzausgaben stiegen in dieser Zeit um 46 Prozent auf 13,2 Milliarden Franken und machten 2020 1,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Das Volumen von Subventionen und Transfers zugunsten der Umwelt stieg von einer Milliarde auf 2,8 Milliarden Franken. (wap)