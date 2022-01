Wettbewerb Schwyzer Inkassofirma Markant erzielt Teilerfolg vor Bundesgericht Wegen eines möglichen Kartells hat die Weko beim Unternehmen Markant Dokumente beschlagnahmt. Ob diese entsiegelt werden dürfen, wird sich weisen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Firma gutgeheissen.

Das Bundesgericht hat das Bundesstrafgericht zurückgepfiffen. Es muss die Entsiegelung neu beurteilen. Keystone

Im September 2020 eröffnete die Wettbewerbskommission (Weko) eine Untersuchung wegen des Verdachts auf ein mögliches Kartell von 16 Schweizer Detailhändlern und Grossisten. Der Vorwurf: Sie sollen sich abgesprochen haben mit dem Ziel, dass die Lieferanten ihre Geldforderungen über die Inkassofirma Markant einziehen. An deren Hauptsitz im schwyzerischen Pfäffikon fand darauf eine Hausdurchsuchung statt, bei der die Weko auch elektronische Daten beschlagnahmte.

Dagegen ging Markant juristisch vor – zunächst ohne Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung ab, soweit es darauf eintrat. Auf Ersuchen der Weko entschied das Bundesstrafgericht, dass die Dokumente entsiegeln werden dürfen.

Teilerfolg

In letzterem Fall erringt das Schwyzer Unternehmen nun einen Teilerfolg. Das Bundesgericht hiess eine Beschwerde gut, wie aus dem am Dienstag veröffentlichen Urteil hervorgeht. Die höchsten Richter in Lausanne befanden, das Bundesstrafgericht müsse erneut über das Entsiegelungsgesuch entscheiden. Die Vorinstanz hätte Markant entweder die Einsicht in die sichergestellten Daten gewähren oder das Akteneinsichtsgesuch vorab abweisen müssen. Markant argumentierte, unter den beschlagnahmten Dokumenten fände sich auch Korrespondenz, die dem Anwaltsgeheimnis unterstehe.

Als rechtmässig taxieren die Bundesrichter dagegen die Hausdurchsuchung. Es hätten hinreichende Indizien bestanden, um einen Tatverdacht auf eine unzulässige Wettbewerbsabrede zu bejahen. Angesichts des kollektiven Vorgehens bestehe zudem eine Kollusionsgefahr – also, dass etwa Beweismittel vernichtet würde.

Auch Coop im Visier

Im Fokus der Untersuchung der Weko stehen wettbewerbsbeschränkende Massnahmen gegenüber verschiedenen Lieferanten von Gütern des täglichen Bedarfs. Markant und mehrere ihr angeschlossene Gross- und Einzelhändler hätten mutmasslich gemeinsam Massnahmen vereinbart, um ihre Lieferanten dazu anzuhalten, ihr Inkasso über Markant abzuwickeln, argumentiert die Weko.

Konkret betrafen die vermuteten koordinierten Massnahmen Androhungen von kollektiven Auslistungen aus dem Sortiment. Die von den Lieferanten an Markant zu entrichtenden Gebühren sollen im Anschluss angeblich teilweise an die Anschlusshäuser ausbezahlt worden sein. Die Wettbewerbshüter prüfen nun im Rahmen ihrer Untersuchung, ob diese mutmasslichen Vereinbarungen unzulässige Einschränkungen des Wettbewerbs darstellen.

Eine Vorabklärung eröffnet hat die Weko letzten Februar auch gegen Coop. Zwar habe der Detailhändler früher zugesichert, dass er seine Lieferanten nicht zwinge, über Markant abzurechnen. Laut Informationen, die der Behörde aus dem Markt zugetragen wurden, habe Coop aber «in den letzten Monaten dennoch Druck auf die Lieferanten ausgeübt, damit diese ihre Lieferungen an Coop über Markant abwickeln», sagte der stellvertretende Weko-Direktor Frank Stüssi letzten Februar auf Anfrage von CH Media. Als Alternative zur Abrechnung über Markant soll Coop den Lieferanten eine teurere individuelle Abrechnungsmöglichkeit angeboten haben.