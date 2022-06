Wintersaison 2021/22 Ausländische Touristen kehren in die Schweiz zurück Die Schweiz war während der Wintersaison bei Touristinnen und Touristen wieder gefragt: Die Logiernächte stiegen um 54 Prozent auf 14,6 Millionen an. Bei den einheimischen Gästen gab es gar einen Rekord.

Die Touristinnen und Touristen sind im vergangen Winter – insbesondere auch aus dem Ausland – in die Schweizer Berge zurückgekehrt. Keystone

Die Schweizer Hotellerie kann auf eine gute Wintersaison 2021/22 zurückblicken: Die Zahl der Logiernächte legte zwischen November und April gegenüber der Vorjahresperiode um 5,1 Millionen auf insgesamt 14,6 Millionen zu. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten provisorischen Ergebnissen des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor.

Besonders erfreulich: Die ausländische Nachfrage trug dazu 5,6 Millionen Logiernächte bei – ein Plus von 196,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Wintersaison 2020/21 brachen die Zahlen wegen Corona noch um 70,4 Prozent ein. Nun sind wieder «kräftige Zunahmen» zu verbuchen, wie das BFS schreibt. Allerdings liegen die Logiernächte noch immer 12,2 Prozent unter dem Niveau von vor der Coronapandemie. Am meisten zum Anstieg trugen Gäste aus Europa bei – vor allem aus Deutschland.

Bei den inländischen Gästen erhöhte sich die Nachfrage derweil um 18,9 Prozent. Ihre Zahl der Logiernächte stieg damit auf den Rekordwert von 9 Millionen. Im Vergleich zur Vor-Corona-Wintersaison 2019/20 legte die Nachfrage um 39,9 Prozent zu, wie es weiter heisst.

Touristen reisen in Berge – und vor allem städtische Regionen

Gemäss BFS profitierten dabei alle Tourismusregionen vom Plus. In den Bergregionen erhöhte sich die Nachfrage rund um Bern etwa um 47,3 Prozent, im Wallis um 41,1 Prozent und in Graubünden um 31,6 Prozent. Diese Regionen konnten auch im Vergleich zum Winter 2019/20 zulegen. Auch die Kantone Luzern mit 61,3 Prozent, St. Gallen mit 51,6 Prozent und Waadt mit 74,8 Prozent verzeichneten ein Plus.

Noch stärker stieg die Nachfrage derweil in den städtischen Regionen – in Genf etwa um 189,2 Prozent, in Zürich um 152 Prozent und in der Region Basel um 112 Prozent. Diese Regionen hatten zuvor am stärksten unter den Corona-Massnahmen gelitten. Allerdings erreichen sie das Vor-Corona-Niveau noch nicht.

Auch die Schweizer Bergbahnen sind zufrieden mit dem vergangenen Winter: Die Branche erzielte 30 Prozent mehr Ersteintritte und 38 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, wie sie bereits Anfang Mai mitteilte. (abi)