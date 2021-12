WIntersaison Bergregionen geben sich optimistisch, doch Omikron birgt Risiken Beherbergungen in Wintersportgebieten rechnen mit einem Zuwachs der Übernachtungen. Allerdings bringt die neue Virusvariante Omikron viele Unsicherheiten mit sich.

Die Wintersportgebiete geben sich optimistisch. Macht die Virusvariante ihnen einen Strich durch die Rechnung? (Symbolbild) Keystone

Wie ist die Stimmung in der Schweizer Tourismusbranche hinsichtlich der kommenden Wintersaison? Dies wollte Schweiz Tourismus wissen und hat dazu 300 Leistungsträger aus der Branche befragt. Das Resultat: vor allem Beherbergungen geben sich zuversichtlich. Sie gaben an, mit durchschnittlich 34 Prozent mehr Übernachtungen zu rechnen gegenüber letzten Winter, wie die Branchenorganisation Schweiz Tourismus am Donnerstag mitteilt. Träfe dies zu, wäre annähernd das Vorkrisenniveau von 2018/19 erreicht.

Auch die Bergbahnen erwarten mehr Gäste und rechnen für die Festtage gar mit einer Zunahme der Frequenzen von 40 Prozent. Gleichzeitig hebt Schweiz Tourismus hervor, dass die Umfrage Ende November stattfand, also just vor den jüngsten Unsicherheiten rund um die Virusvariante Omikron. Die optimistische Stimmung sei deshalb zu relativieren. (dpo)