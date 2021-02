Wintersaison Ein harziger Winter für die Schweizer Skigebiete Die Skigebiete leiden weiter unter der Coronapandemie: Auch im Januar blieben die Gästezahlen und der Umsatz deutlich unter dem Niveau des vergangenen Jahres.

Die Schweizer Skigebiete verzeichneten trotz Traumbedingungen auf den Pisten massive Umsatzeinbrüche. Keystone

(abi) Minus 26,4 Prozent: Nach einem schwierigen und unsicheren Start in die Wintersaison verharren die Gästezahlen auch im Januar markant unter dem Niveau des Vorjahres. Das teilte Seilbahnen Schweiz am Freitag mit. Entsprechend hoch seien die Umsatzeinbussen von 29,7 Prozent über die gesamte Schweiz.

Der Grund für den Rückgang: Neben den ausländischen Gästen besuchen auch die inländischen nur zurückhaltend die Skigebiete. Alleine im Januar hätten 33,8 Prozent weniger Gäste eine Umsatzeinbusse von 37,5 Prozent zur Folge. «Das fehlende Angebot an gastronomischer Verpflegung sowie die Kapazitätsbeschränkungen in den geschlossenen Transportmitteln dürften wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Gäste sehr viel kürzere Zeit in den Skigebieten geblieben sind», heisst es weiter.

Kleinere Skigebiete konnten profitieren

Besonders dramatisch seien die Rückgänge in jenen Skigebieten, die traditionell viele internationale Gäste beherbergen. Diese fehlten fast vollständig über die Festtage wie auch im Januar. Diese Skigebiete verzeichneten denn auch massive Umsatzeinbussen im hohen zweistelligen Bereich von über 50 Prozent. Zulegen konnten dafür kleinere Skidestinationen in der Nähe von grossen Agglomerationen.

Zudem betont der Verband der Schweizer Seilbahnbranche, dass sich die Schutzkonzepte bewährt hätten. Er ist deshalb überzeugt, dass der Skibetrieb im Verlauf des Winters auch weiterhin möglich ist. Für ihn ist klar: Die wichtigsten Wochen in den Monaten Februar und März während den Sportferien sind entscheidend. Dann würden 50 Prozent der Einnahmen in dieser Periode erwirtschaftet.