Wintersport Dynamische Preise in Skigebieten: Konsumentenschutz übt Kritik Wer sich spontan für einen Skitag entscheidet, zahlt drauf. Immer mehr Skigebiete bieten dynamische Preismodelle an. Das führt teils zu happigen Preissteigerungen.

Bei gutem Wetter zieht es viele spontan in die Berge. Das spüren die Kurzentschlossenen im Portemonnaie. Keystone

Strahlender Sonnenschein und noch gute Pisten: Die Skisaison liegt in den letzten Schwüngen. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) hat nun erneut jene Skigebiete unter die Lupe genommen, die ein dynamisches Preismodell haben. Sie kommt gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag zum Schluss, dass die Preisgestaltung «meistens intransparent» und insgesamt eine «Blackbox» ist.

Zuerst der positive Nebeneffekt von diesem Angebot: «Wer Monate im Voraus Skiferien bucht und die Skitickets gleich dazu kauft, kann merklich profitieren», heisst es in der Mitteilung. Dann ist es aber fertig mit dem Lob. Die SKS spricht von «massiven Preissteigerungen» bei einem kurzfristigen Kauf. Um seine Aussagen zu untermauern, hat er für 11 Skigebiete die Preise einige Wochen und zwei Tage vor dem geplanten Skitag verglichen – einmal in der Nebensaison und einmal zur Hauptskizeit.

Preise über 20 Prozent gestiegen

Durchschnittlich waren die Preise für Einzeltageskarten beim kurzfristigen Kauf in der Nebensaison um durchschnittlich 10,4 Prozent und in der Hauptsaison sogar 12,9 Prozent höher. Besonders negativ taten sich laut SKS die Gebiete Chäserrugg-Toggenburg, St. Moritz und Engelberg-Titlis hervor. Dort stiegen die Preise bei späterem Kauf jeweils um rund 20 Prozent. «Einen Negativrekord lieferte schliesslich die Aletsch Arena: Hier war der Preis für eine Einzeltageskarte bei kurzfristigem Kauf in der Hauptsaison 68,6 Prozent höher als beim kurzfristigen Kauf in der Nebensaison.»

Kritisiert wird vom Konsumentenschutz, dass die Kriterien für die Preise nicht offengelegt werden. «Die Vergleichbarkeit von Skiticket-Preisen ist Schnee von gestern», schlussfolgert die SKS. So werben mehrere Skigebiete damit, das auch das Wetter eine Rolle beim Preis spiele würde. Inwiefern dies aber passiere, sei nirgends ersichtlich. (mg)