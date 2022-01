Wintertourismus «So viele Gäste wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr»: Bergbahnen ziehen positive Bilanz zu den Festtagen Über die Festtage gönnten sich viele eine Auszeit in den Bergen. Die Schweizer Bergbahnen ziehen eine positive Bilanz. Sorgen bereitete ihnen eher die Rekrutierung von Personal.

Der Pandemie zum Trotz: Im Dezember zog es viele Menschen in die Berge. Symbolbild: Keystone

Aufatmen am Berg: Im Vergleich zum Vorjahr haben viele Schweizer Bergbahnen über die Festtage gute Geschäfte gemacht. Das zeigt eine Umfrage von CH Media bei fünf Schweizer Bergbahnen. «Am 31. Dezember hatten wir am Titlis so viele Gäste wie seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr», heisst es von den Bergbahnen Titlis.

Bei den Bergbahnen Arosa waren am Silvestertag rund 12 Prozent mehr Gäste auf den Pisten als letztes Jahr. Besonders auch die Wochen vor Weihnachten liefen in Arosa offenbar gut: «Betrachten wir den ganzen Monat war der Dezember 2021 der stärkste der letzten fünf Jahre», schreibt ein Sprecher auf Anfrage von CH Media.

Zertifikatskontrollen für die meisten Gäste «kein Problem»

Auch in Meiringen-Hasliberg, den Bergbahnen Bergün und Flumserberg zeigt man sich zufrieden mit den Gästezahlen, trotz teils schlechtem oder sehr mildem Wetter. Auf dem Flumserberg waren an Silvester und Neujahr bis zu 10'000 Personen auf den Pisten und Wanderwegen unterwegs. «Diese beiden Tage übersteigen die Spitzentage der letzten Saison», schreibt Geschäftsleitungsmitglied Katja Wildhaber-Rupf.

Wegen den Pandemiemassnahmen ist auf dem Flumserberg zusätzlich ein Team von 16 Personen im Einsatz, um die Zertifikate und die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. «Die allermeisten Gäste haben mit der verstärkten Kontrolle kein Problem», so Wildhaber-Rupf. Dass sich dafür eigenes Personal rekrutieren liess, scheint nicht selbstverständlich. Fast alle Bahnunternehmen berichten von Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung. «Die Belastung der Mitarbeitenden ist sehr gross», heisst es bei den Bergbahnen Arosa.

Keine Schliessungen wie letztes Jahr

Im Vergleich zum Vorjahr hat kein Kanton die Schliessung der Skigebiete beschlossen. In den Gondeln und Stationsgebäuden herrscht Maskenpflicht und in den Restaurants die 2G-Regel. (gb)