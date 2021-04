Wirtschaft ABB korrigiert die Umsatzprognose nach oben Es läuft besser als erwartet: ABB hat am Donnerstag seine Umsatzprognose erhöht. Dies vor allem dank einer starken Marktentwicklung insbesondere in den letzten Märzwochen.

Die Geschäfte bei ABB laufen besser als der Konzern es erwartet hatte. Keystone

(dpa) Der Industriekonzern ABB hat nach guten Geschäften in den ersten drei Monaten des Jahres seine Umsatzprognose erhöht. Der Umsatz soll im laufenden Jahr bereinigt um Sondereffekte wie Wechselkursveränderungen um fünf Prozent oder mehr steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Bisher hatte ABB ein Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt.

Im ersten Quartal kletterte der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge auf vergleichbarer Basis um sieben Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar (aktuell 5,77 Mrd Euro). Zudem zog die Profitabilität - gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte (Ebita) - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 10,2 auf 13,5 Prozent an. Damit seien Umsatz und operatives Ergebnis besser ausgefallen als vom Unternehmen selbst und von Analysten erwartet, hiess es.

«Die vorläufigen Ergebnisse sind auf die unerwartet starke Marktentwicklung insbesondere in den letzten Märzwochen zurückzuführen, was hauptsächlich das kurzzyklische Geschäft betrifft», hiess es in der Mitteilung. Die Nachfrage im ersten Quartal dürfte durch den kundenseitigen Aufbau von Lagerbeständen gestützt worden sein, der mit Engpässen in der Komponentenbeschaffung und steigenden Rohstoffpreisen in der Industrie zusammenhängt.