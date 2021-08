Wirtschaft Das Konjunkturbarometer fällt leicht, die Aussichten bleiben aber gut Noch stehen in der Wirtschaft die Zeichen auf Erholung. Aber eine mögliche vierte Welle lässt zumindest wieder ein paar Wolken am Prognosehimmel aufziehen.

Die Aussichten für die Wirtschaft bleibt nach dem Ende der grossen Einschränkungen grundsätzlich positiv. Keystone

Nach dem Allzeit-Hoch im Mai fällt das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zum dritten Mal in Serie. Es landete im August auf 113.5 Punkten. Damit liegt es aber immer noch «deutlich höher als der langfristige Mittelwert», wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Somit dürfte «sich die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Pandemie in den kommenden Monaten fortsetzen».

Alle Indikatoren mit Ausnahme von jenen im Baugewerbe seien aber zurückgegangen, schreibt die KOF. «Die mittlerweile immer klarer erkennbare vierte Welle der Pandemie nährt Zweifel an einer in naher Zukunft wieder weitgehend unbehinderten Wirtschaftsaktivität», heisst es in der Mitteilung. So werde etwa im Produzierenden Gewerbe (Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe) «insbesondere die Auftragslage als weniger positiv eingeschätzt». (mg)