Handel und Konsum Detailhandel kann Corona abschütteln – Konsumenten schauen weniger optimistisch ins neue Jahr Nach dem Coronaschock beschert der Nachholkonsum dem Detailhandel ein kräftiges Wachstum. Und die Lieferkettenprobleme in der Industrie scheinen gelöst. Doch den Konsumentinnen und Konsumenten drückt nun Omikron wieder aufs Gemüt.

Im zweiten Pandemiejahr erholt sich der Schweizer Detailhandel. Dem Nicht-Lebensmittelbereich bescherte der Nachholkonsum sogar ein grosses Umsatzwachstum. (Symbolbild) Roland Schmid

Die Schweizer Haushalte blicken weniger optimistisch als auch schon in die Zukunft. Zu diesem Schluss kommt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in seiner jüngsten Umfrage bei Konsumentinnen und Konsumenten. Jedenfalls ist der Index der Konsumentenstimmung im Januar nach zwei sehr positiven Quartalen wieder in den Bereich des langjährigen Mittelwerts zurückgekehrt, teilt das Seco am Dienstag mit. Konkret sank der Index von -4 Punkten auf -5 Punkte. Laut der Umfrage fürchten Konsumenten vorab steigende Preise und generell eine leicht schlechtere Entwicklung der eigenen finanziellen Lage. Die Preisentwicklung dürfte laut Seco auch zur Zurückhaltung bei grösseren Anschaffungen führen.

Mittelfristig schätzen die Konsumentinnen und Konsumenten die wirtschaftliche Entwicklung allerdings deutlich besser ein. Dabei fragt das Seco jeweils nach der Einschätzung für die kommenden zwölf Monate und kommt zum Schluss: «Die Befragten gehen somit weiterhin von einer Fortsetzung der Konjunkturerholung aus.» Der Bund selbst war Anfang Jahr zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen. So rechnet das Seco ab dem Frühling sogar schon wieder mit einem Fachkräftemangel wie in der Zeit vor der Pandemie.

Detailhandel kann Pandemie abschütteln

Ebenfalls von Corona erholt hat sich im vergangenen Jahr der Schweizer Detailhandel. Nach einem deutlichen Rückgang des Umsatzwachstums 2020 auf noch 1 Prozent sind die Umsätze im zweiten Coronajahr nominal um 4,2 Prozent angestiegen. «Alle Branchen konnten die im Jahr 2020 teilweise durch die Covid-19-Pandemie erlittenen Verluste weitgehend wieder wettmachen», teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Allerdings sind die Detailhandelsumsätze zum Abschluss des Jahres im vergangenen Dezember verglichen mit dem Vorjahr leicht gesunken.

Den grössten Nachholkonsum verzeichnen die Statistiker des Bundes im zweiten Coronajahr mit plus 12,8 Prozent bei Tankstellen. Wegen dem Lockdown und den Mobilitätseinschränkungen war der Verkauf von Benzin und Diesel im Jahr 2020 mit -14,2 Prozent allerdings auch besonders heftig eingebrochen.

Normalisierung im IT-Bereich und beim Versandhandel

Ebenfalls deutlich vom Nachholkonsum profitieren konnte im vergangenen Jahr der Nicht-Nahrungsmittelsektor. Laut BFS sind dessen Umsätze 2021 real um 7,4 Prozent gewachsen. Zur Erinnerung: Im ersten Pandemiejahr waren die Umsätze in diesem Bereich richtiggehend eingebrochen mit einem Minus von 3,7 Prozent. Eine Ausnahme bildeten 2020 die Informations- und Kommunikationsbranchen (plus 17,1 Prozent Umsatz) sowie der Versand- und Internethandel (plus 14,3 Prozent).

2021 liegen die Umsätze der Informations- und Kommunikationsbranche (plus 7,8 Prozent) und des Versand- und Internethandels (plus 6,3 Prozent) nun allerdings wieder im Bereich des Wachstums des gesamten Nicht-Nahrungsmittelsektors. Ebenfalls normalisiert haben sich im vergangenen Jahr die Umsätze mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren. Diese stagnierten zwar, waren im ersten Coronajahr aber ebenfalls als Folge des Lockdowns und der Mobilitätseinschränkungen um 8,9 Prozent stark angestiegen.

Höhepunkt der Lieferkettenproblematik überschritten?

Auf eine weitere solide Erholung der Wirtschaft lässt auch eine dritte am Dienstag publizierte Studie schliessen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) notierte im Januar 2022 bei 63,8 Zählern. Gegenüber dem Vormonat ist das zwar ein leichter Verlust von 0,4 Indexpunkten, gegenüber dem Vorjahresmonat jedoch ein Plus von 3,7 Punkten. Zudem scheint laut der Umfrage die Lieferkettenproblematik ihren Höhepunkt nun definitiv überschritten zu haben, wie es in einer Mitteilung heisst. Der PMI gilt als wichtiger Frühindikator der Konjunkturentwicklung.

Der Einkaufsmanager misst, wie optimistisch die Einkäufer von Schweizer Firmen auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung blicken. Dabei deuten Werte von über 50 Punkten auf Wachstum hin. Im Frühjahr 2020 sank der PMI während der Coronakrise bis auf 41,2 Punkte. Noch tiefer war die von der Bank Credit Suisse und dem Verband Procure herausgegebene Umfrage in den vergangenen 20 Jahren nur in der Finanzkrise gesunken.