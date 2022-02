Wirtschaft Deutliche Zunahme der Konkurse: Kommt nun die Pleitewelle? Aufgeschoben sei nicht aufgehoben, warnten Experten schon früher in der Pandemie. Nun stieg im Januar die Zahl der Firmenkonkursen deutlich an.

Im Januar 2022 mussten deutlich mehr Unternehmer als noch im Vorjahr den Weg aufs Konkursamt machen. Keystone

Bei 410 Unternehmen gingen im Januar die Lichter aus. Bei ihnen kam es zu Unternehmenskonkursen aufgrund einer Insolvenz, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Mittwoch mitteilt. Das ist ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Am deutlichsten war der Zuwachs in Zürich (+53 Prozent) und in der Ostschweiz (+43 Prozent). In der Zentralschweiz gingen die Konkurse dagegen um drei Prozent zurück.

«Die nächsten Monate werden zeigen, ob der deutliche Anstieg der Insolvenzfälle so weiter geht und die lange erwartete Corona-Konkurswelle nun über die Wirtschaft rollt», heisst es in der Mitteilung. Unter anderem durch staatliche Unterstützungsmassnahmen kam es während der Pandemie zu eher wenigen Konkursen. Schon damals warnten Experten, dass ein späterer Anstieg an Konkursen kaum zu vermeiden sei.

Neben den Konkursen legten auch die Neugründungen zu – allerdings nur leicht (+2 Prozent). Gesamthaft wurden letzten Monat 3812 Unternehmen neu gegründet. Den stärksten Zuwachs gab es in der Südwestschweiz (+7 Prozent), gefolgt von der Zentralschweiz und der Nordwestschweiz (beide +4 Prozent). (mg)