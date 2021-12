Wirtschaft Milliardenübernahme: Holcim baut Position auf US-Markt für Wohndächer aus Holcim übernimmt das US-Unternehmen Malarkey Roofing Products möchte. Damit möchte der Konzern im hochprofitablen Markt für Wohndächer mitmischen. Holcim lässt sich den Zukauf 1,35 Milliarden Dollar kosten.

Holcim möchte stärker auf dem US-Markt für Wohnbedachungen mitmischen. (Archivbild) Keystone

Der in Zug beheimatete Zementkonzern Holcim hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Malarkey Roofing Products unterzeichnet, wie er am Donnerstag bekannt gab. Das Unternehmen ist führend auf dem US-Markt für Wohnbedachungen. Malarkey Roofing Products verzeichne ein zweistelliges Wachstum in diesem hochprofitablen Markt mit einem Volumen von 19 Milliarden Dollar, betont Holcim in der Mitteilung. Für 2022 soll Malarkey Roofing Products einen Nettoumsatz von 600 Millionen Dollar erwirtschaften.

Mit der Übernahme möchte sich Holcim als Komplettanbieter für Bedachungen positionieren und zu einem weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich werden. Der Zukauf kostet nach heutiger Bewertung 1,35 Milliarden Dollar und wird von Holcim in bar bezahlt. Der Zementkonzern geht davon aus, dass bis zum dritten Jahr jährlich Synergien in der Höhe von 40 Millionen Dollar resultieren. (rwa)