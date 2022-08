Wirtschaft Novartis will Sandoz ausgliedern: «Dadurch entsteht das grösste europäische Generikaunternehmen» Sandoz soll künftig nicht mehr Teil von Novartis sein. Der Pharmagigant will, dass sein Tochterunternehmen künftig eine eigenständige Firma ist.

Der Pharmakonzern Novartis ist aus den Basler Chemiefirmen Sandoz und Ciba Geigy hervorgegangen. Keystone

Novartis will seine Tochterfirma Sandoz loswerden. Im vergangenen Jahr hatte der Pharmakonzern angekündigt, dass er eine «strategische Prüfung» über seine Generikasektion durchführt. Nun schafft Novartis Klarheit: «Das Sandoz Geschäft soll durch eine hundertprozentige Ausgliederung als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die neue Firma habe ihren Sitz in der Schweiz und werde auch an der hiesigen Börse gehandelt.

Diese Ausgliederung sei «im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre», ist Novartis überzeugt. «Dadurch entsteht das grösste europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Biosimilars sowie eine stärker fokussierte Novartis», heisst es weiter.

Start im zweiten Halbjahr 2023

«Die Abspaltung von Sandoz würde die Strategie von Novartis weiter unterstützen, ein auf innovative Arzneimittel fokussiertes Unternehmen mit fundierten Kompetenzen in fünf zentralen Therapiebereichen und Stärke auf dem Gebiet der Technologieplattformen aufzubauen», lässt sich Novartis-CEO Vas Narasimhan in der Mitteilung zitieren.

Die eigenständige Sandoz soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 starten. Zuvor müssen aber auch noch die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Zustimmung geben. Novartis geht davon aus, dass die Abspaltung «grundsätzlich steuerneutral» sein soll.

Ob es im Rahmen der Abspaltung zu einem Personalabbau kommt, schreibt Novartis nicht. «Weitere Einzelheiten der geplanten Ausgliederung, einschliesslich des geplanten Aufteilungsverhältnisses, des detaillierten Zeitplans und der Zusammensetzung des Verwaltungsrats von Sandoz werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben», heisst es in der Mitteilung. (mg)