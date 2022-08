Wirtschaft Zurich Versicherung steigert Betriebsgewinn um 25 Prozent Die Zurich Versicherung erzielt im ersten Halbjahr einen Betriebsgewinn von 3,4 Milliarden US-Dollar. Besonders im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen lief es rund.

Die Zurich Versicherung blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Keystone

Erneut steigert die Zurich Versicherung sowohl ihren Betriebs- als auch ihren Reingewinn. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 stieg der Gewinn vor Steuern und Zinsen um 25 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Den Aktionärinnen und Aktionären bleibt im ersten Halbjahr ein Reingewinn von 2,2 US-Dollar, was einem Anstieg von einem Prozent entspricht.

Hervorsticht das Geschäft mit Unfall- und Schadenversicherungen, in dem der operative Halbjahresgewinn gegenüber des ersten Semesters 2021 um 32 Prozent stieg. Die Lebensversicherungen legten um 13 Prozent zu. Gemäss Zurich haben jedoch alle Geschäftsbereiche zum Ergebnis beigetragen. «Wir sind auf gutem Weg, alle unsere Ziele für den zweiten Dreijahreszyklus in Folge zu übertreffen», lässt sich Konzernchef Mario Greco in der Mitteilung zitieren.

Höchster Betriebsgewinn seit 2008

Was der Versicherung jedoch zu schaffen macht, ist die relative Währungsstärke des US-Dollars. Diese wirke sich sowohl auf den Betriebs- als auch auf den Reingewinn negativ aus, heisst es in der Mitteilung.

Nichtsdestotrotz handelt es gemäss der Zurich um den höchsten Betriebsgewinn seit 2008 und den zweitbesten seit Firmengründung. Die Zurich ist seit längerem auf Wachstumskurs. Vor einem Jahr wies sie beim Betriebsgewinn gar ein Wachstum von 35 Prozent aus.

Ausserdem will der Konzern Aktien in Höhe von 1,8 Milliarden Franken zurückkaufen. Damit soll die «erwartete Gewinnverwässerung» durch den Verkauf des Altbestands an Lebensversicherungen in Deutschland ausgeglichen werden. Zurich will den Rückkauf voraussichtlich in den kommenden Monaten starten. (gb)