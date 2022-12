Konsumentinnen und Konsumenten bleiben in Kauflaune

«Die Schweizerinnen und Schweizer geben weiter Geld aus und machen sich wegen der Inflation noch nicht allzu viele Sorgen.» So lautet das Fazit einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage, die das Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag der Swiss Retail Federation durchgeführt hat. So gibt fast die Hälfte der knapp 1500 Befragten an, sie würden sich in den kommenden Monaten nicht einschränken müssen. Lediglich 12 Prozent befürchten, dass sie den Gürtel in nächster Zeit «deutlich enger» schnallen müssen.

Die Ergebnisse decken sich mit den Beobachtungen im Detailhandel. «Wir hören nun schon seit einigen Wochen, dass sich die Konsumentenstimmung verschlechtert. Aber in den Läden spürten die Händler bisher nichts davon», wird Dagmar Jenni, Direktorin des Detailhandelsverbands, in der Mitteilung zitiert. Die Resultate stehen vor allem auch in «deutlichem Kontrast» zu den Befunden des Konsumbarometers des deutschen Handelsverbands.

Schweizer Konsumenten, die sparen müssen, wollen dabei gemäss Umfrage eher auf gewisse Ausgaben verzichten, als nach günstigeren Alternativen zu suchen. Die meisten geben an, weniger Geld für Restaurantbesuche, Kleider und Ferien ausgeben zu wollen. Beim Einkauf von Lebensmittel wollen dagegen 36 Prozent mehr auf Sonderangebote achten. Diese Resultate stimmen den Detailhandelsverband kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes optimistisch, wie er schreibt. (abi)