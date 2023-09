Stadt Zürich will das UBS-Hochhaus

Die UBS will in Zürich-Altstetten Arbeitsplätze in einem neuen Hochhaus beim Bahnhof zusammenziehen. Geplant ist eine Holz-Beton-Hybridkonstruktion. Mit einer Höhe von 110 Metern wäre es das dritthöchste Gebäude der Stadt Zürich (inklusive dem Swissmill-Silo) und nach den beiden Roche-Türmen in Basel (205 und 178 Meter), dem Prime Tower in Zürich (126 Meter) und einem Hochhaus der Überbauung «Three Point» in Dübendorf ZH (113 Meter) das fünfthöchste klassische Hochhaus der Schweiz.

Der Zürcher Stadtrat hat diese Woche dem Parlament empfohlen, dem privaten Gestaltungsplan für das Projekt zuzustimmen. Ein solcher wird nötig, weil das Gebäude die an dieser Stelle zulässige Ausnützung und Mindesthöhe überschreiten würde. Der Gestaltungsplan sieht Auflagen etwa betreffend Begrünung, maximaler Anzahl Parkplätze und Zugänglichkeit vor. So muss die UBS witterungsgeschützte Velo-Parkplätze erstellen. Die Flächen im Erdgeschoss müssen sich zu mindestens 80 Prozent an die Öffentlichkeit richten – etwa mit Cafés, Läden oder Kitas. In einem der obersten Stockwerke muss während mindestens 25 Stunden pro Woche eine «publikumsorientierte Nutzung» angeboten werden, also etwa eine öffentlich zugängliche Kantine, Terrasse oder ein Restaurant.

Wann der Gemeinderat entscheidet, ist noch unklar. In den bisherigen Gebäuden in Altstetten arbeiten derzeit etwa 2800 Menschen für die Grossbank. (ehs)