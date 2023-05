Frauen erhalten deutlich tiefere Stundenlöhne

Die Arbeit der Frauen ist «stark unterbewertet»: Zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Demnach sind die Stundenlöhne in Berufen, in denen grossmehrheitlich Frauen arbeiten, markant tiefer – auch nach einer abgeschlossenen Lehre. Zudem hätten Frauen viel öfter als Männer keinen 13. Monatslohn, so der SGB. Nur acht Prozent der Coiffeusen und Kosmetikerinnen würden Ende Jahr ein zusätzliches Monatsgehalt erhalten.

Auch bei der Lohnentwicklung seien die Frauen benachteiligt, bemängelte SGB-Vizepräsidentin Vania Alleva an einer Pressekonferenz. Erfahrung und Dienstjahre würden sich in frauendominierten Branchen weniger stark in einem höheren Lohn widerspiegeln als in männerdominierten Branchen. Damit müsse Schluss sein, fordert der SGB. Er fordert unter anderem obligatorische Lohnanalysen in allen Firmen und wirksame Sanktionen bei Lohndiskriminierung. (aka)