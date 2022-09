Post beteiligt sich an Betreiberin von E-Patientendossier

Die Post will per Ende September 75 Prozent der Aktien an Axsana übernehmen. Sie führe derzeit Gespräche mit den Eigentümern, teilte sie am Dienstag mit. Die Axsana ist eine von fünf Stammgemeinschaften, welche das elektronische Patientendossier betreiben. Sie ist in 14 Deutschschweizer Kantonen tätig. «Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Axsana wollen wir dem elektronischen Patientendossier Schub verleihen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter vorantreiben», heisst es in der Mitteilung der Post. Gleichzeitig steigt mit der Beteiligung der Post an Axsana die Swisscom als Bereitstellerin der technischen Infrastruktur aus. Diese will sich laut eigenen Angaben künftig stärker auf Lösungen für den ambulanten Sektor, Spitäler und Krankenkassen fokussieren.

Die Axsana geriet jüngst in finanzielle Schwierigkeiten, weil sich ihre Zertifizierung als Stammgemeinschaft stark verzögerte und der Betrieb des elektronischen Patientendossiers nicht wie geplant im Jahr 2020 sondern erst 2021 aufgenommen werden konnte. Schuld daran ist aber nicht allein die Axsana, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle Anfang Jahr zum Schluss kam. In einem Bericht hielt sie fest, dass sämtliche beteiligte Akteure den Aufbau und sowie die Zertifizierung in ihrer Komplexität unterschätzt hätten. (gb)