Digitec Galaxus wächst weiter

Der Onlineboom hält weiterhin an. Das spürt auch der Versandhändler Digitec Galaxus. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilt, beläuft sich der Umsatz auf 2,43 Milliarden Franken. Das ist ein neuerlicher Umsatzrekord und entspricht einem Plus von 8,7 Prozent, wie die Migros-Tochter meldet.

«2022 kauften über 3,3 Millionen Menschen mindestens einmal bei Digitec Galaxus ein, 700’000 davon in Deutschland und Österreich», so das Unternehmen in der Mitteilung. In der Schweiz umfasst das Sortiment knapp fünf Millionen Produkte, in Deutschland sind es 1,7 Millionen. Hierzulande habe Digitec Galaxus vor allem in der Süd- und Westschweiz zulegen können.

«Besonders gefragt waren Produkte des täglichen Bedarfs sowie Geräte rund ums Thema der Stunde – das Energiesparen», heisst es in der Mitteilung. Das grösste Umsatzwachstum habe man in den Produktgruppen Do it + Garten, Supermarkt sowie Beauty + Gesundheit erzielt. Rückläufig sei dagegen nach dem Coronaboom der Elektronikmarkt. (mg)