2,6 Milliarden Franken für Schweizer Start-ups

Am Donnerstagmorgen wird der Halbjahresbericht des Swiss Venture Capital Reports veröffentlicht. Der Report informiert darüber, wie viel Risikokapital in der Schweiz in Start-ups investiert wird. Diese Summe stieg in den letzten Jahren stetig. Mit 2,6 Milliarden Franken für das erste Halbjahr 2022 wurde nun gemäss der Medienmitteilung eine neue Bestmarke gesetzt. Das ist fast 50 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021. Insgesamt wurden 163 Finanzierungsrunden abgeschlossen, darunter sogar 13 mit einer Summe von über 50 Millionen Franken.

Doch ein Ende der Rekordjagd sei absehbar schreiben die Autoren vom Branchenportal Startupticker und der Investorenvereinigung Seca. So hinke die Berichterstattung über Investments und Akquisitionen den realen Vertragsabschlüssen immer um einige Monate hinterher, und die guten Zahlen für das erste Halbjahr würden auch noch vom Aufschwung der Post-Corona-Zeit zeugen. Denn in der Analyse der letzten Monate würden sich bereits Anzeichen für eine leichte Abschwächung finden lassen. Bekanntlich sass das Geld in den letzten Jahren lockerer, in Zeiten von Inflation und Zinswende hat sich dies verändert. So erwartet die Mehrheit von 80 befragten Schweizer Risikokapitalinvestoren, einen Rückgang beim investierten Kapital von bis zu 25 Prozent. Momentan, so das Fazit, würden Schweizer Investoren aber noch über genügend Mittel verfügen. Zwei Drittel der Befragten wollen in den nächsten drei Jahren mindestens 20 Millionen Franken in Schweizer Start-ups investieren, ein Drittel sogar mehr als 50 Millionen. (cg)