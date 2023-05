SBB setzen 56 Extrazüge ein

Die SBB setzen über Auffahrt 30 und über Pfingsten 26 Extrazüge aus der Deutschschweiz ins Tessin und zurück ein. Das entspricht rund 46'000 zusätzlichen Sitzplätzen an Auffahrt und 37'000 an Pfingsten. Das teilt die Bahn am Donnerstag mit. Trotz dieser Massnahmen könne es zu hohen Auslastungen auf den Zügen kommen. Die SBB empfehlen deshalb, die Reise vorgängig zu planen, sich über Zusatzzüge zu informieren und Sitzplätze zu reservieren. Sie weisen darauf hin, dass für die Mitnahme des Velos auf allen Intercity-Zügen am Wochenende und an Feiertagen eine Reservationspflicht gilt. Für Züge, die durch den Gotthard-Basistunnel verkehren, gilt diese jeden Tag.

Der bestehende Eurocity von Zürich nach Bologna wird zudem zwischen dem 18. und 21. Mai bis Imola verlängert. Schlechte Nachrichten gibt es für Reisende aus Basel: Die Eurocity-Züge, die IC21 und IR26 fallen am 20. und 21. Mai wegen Bauarbeiten zwischen Basel und Olten aus. Wer von Basel ins Tessin will, soll an diesen Tagen mit dem IC6 nach Olten fahren und dort umsteigen oder mit dem IR36/37 via Zürich ins Tessin reisen. Die Extrazüge und Anpassungen sind im Online-Fahrplan erfasst. (ehs)