Dank Beteiligung: Sulzer treibt Verarbeitung von Kunststoffabfall voran

Sulzer hat mit der Fuenix Ecogy Group eine Vereinbarung über den Kauf einer strategischen Beteiligung am Kunststoff-Upcycling-Geschäft geschlossen. Das teilte der Schweizer Industriekonzern am Freitag mit. Fuenix Ecogy ist ein niederländisches Unternehmen, das auf die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen spezialisiert ist.

Die Partnerschaft werde die Entwicklung, die kommerzielle Verwertung und den Einsatz fortschrittlicher, vollintegrierter Lösungen für die Verarbeitung von Kunststoffabfällen vorantreiben, heisst es weiter. Sulzer verspricht sich davon, künftig komplette Recyclinganlagen anbieten zu können – basierend auf den eigenen Trenn- und Reinigungslösungen und der Fuenix-Ecogy-Technologie.

Diese wandelt sortierte Mischkunststoffabfälle am Ende ihrer Lebensdauer in hochwertige Kohlenwasserstoffe mit neuwertigen Eigenschaften um, wie es weiter heisst. Die Verwertungs- und Umwandlungsquoten seien hoch – genauso wie das ermöglichte Mass an Zirkularität in der Kunststoffwertschöpfungskette. Wie viel Sulzer für die Beteiligung bezahlt hat, gibt der Konzern nicht bekannt. (abi)