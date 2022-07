35’900 EU-Bürger zügelten im zweiten Coronajahr zum Arbeiten in die Schweiz

Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Personen aus EU- und EFTA-Staaten zum Arbeiten in die Schweiz eingewandert. Unter dem Strich sind 2021 laut dem am Donnerstag vorgestellten diesjährigen Bericht zur Personenfreizügigkeit 35’900 Personen aus dem EU/EFTA-Raum zum Arbeiten in die Schweiz gezügelt. Zum Vergleich: Im ersten Coronajahr hatte diese Zahl 29’500 Arbeitskräften betragen.

Im vergangenen Jahr per saldo noch stärker angestiegen ist dagegen die – laut Seco – «mehrheitlich nicht direkt arbeitsmarktbezogene» Zuwanderung aus Drittstaaten. (sat)