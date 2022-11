Syngenta: Börsengang in China noch vor Ende Jahr

Der Agrochemiekonzern Syngenta will in Schanghai an die Börse. Nachdem das Unternehmen den Antrag bei den chinesischen Behörden vor mehr als einem Jahr eingereicht hat, wird es nun konkret. Der Börsengang soll dem Vernehmen nach bis Ende Jahr vollzogen sein. Die chinesische Regulierungsbehörde könnte bereits in den nächsten Wochen grünes Licht geben. Syngenta will nach eigenen Angaben rund 20 Prozent der eigenen Aktien für zirka 10 Milliarden Dollar an die Börse bringen. Daraus lässt sich ein Böresenwert von 50 Milliarden Franken ableiten.

Der chinesische Staatskonzern Chemchina (heute Sinochem) hat die Basler Syngenta vor sieben Jahren für 43 Milliarden Dollar aufgekauft. Dass ein autokratischer Staat sich die Perle der Schweizer Agrochemie einverleibte, sorgte damals für harsche Kritik. Und diese ist seither nicht verstummt. Im Gegenteil: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Spannungen zwischen dem Westen und China, das sich auf die Seite Putins geschlagen hat, noch verschärft. Kommt hinzu, dass China sich auch im Innern immer autoritärer gebärdet. Vor diesem Hintergrund kritisierte jüngst Nationalrat Kilian Baumann (Grüne), dass der «chinesische Staat, ein enger Verbündeter Russlands, Zugriff auf einen der wichtigsten Konzerne mit Sitz in der Schweiz hat». Er fürchtet eine Arbeitsplatzverlagerung sowie Einflussnahme auf die Forschung.

Dem Geschäftsgang ist die enge Anbindung an China offenbar nicht abträglich. Am Donnerstag vermeldete Syngenta «starke Geschäftszahlen» für das dritte Quartal und die neun ersten Monate dieses Jahres. So stieg der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent um 1,4 Milliarden Dollar auf 7,9 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis (Ebitda) lag im dritten Quartal bei 1 Milliarde Dollar und ist damit um 24 Prozent höher als im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn setzte Syngenta 25,9 Milliarden Dollar um, was einem Zuwachs von 24 Prozent entspricht. Der Gewinn im selben Zeitraum stieg auf 4,6 Milliarden, ein Plus von 30 Prozent. Zum Zeitpunkt der Übernahme von Syngenta durch Chemchina vor mehr als sechs Jahren erwirtschaftete das Konzern nur einem minimalen Umsatz im Reich der Mitte. Dieser hat inzwischen einen Anteil von um die 20 Prozent an den Gesmtverkäufen von Syngenta erreicht. (mpa/dz)