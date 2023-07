Automarkt unter Vorkrisenniveau

Der Schweizer Automarkt hat im Juni zugelegt. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden mit 25'214 neu zugelassenen Fahrzeugen 18,5 Prozent mehr Personenwagen registriert. Im ersten Halbjahr sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 123'752 Neuwagen auf die Strasse gekommen, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 12,9 Prozent entspricht. Allerdings sind die Zahlen, die vor der Coronakrise erreicht wurden, noch in weiter Ferne. Gegenüber dem ersten Halbjahr des Jahres 2019 betrug das Minus in den ersten sechs Monaten dieses Jahres noch 21,2 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Importeursvereinigung Auto Schweiz hervorgeht.

Der Sprecher von Auto Schweiz, Christoph Wolnik, lässt sich in einer Mitteilung damit zitieren, dass die Halbjahresbilanz gemischt ausfalle. Die letztjährigen Lieferschwierigkeiten seien zwar weitgehend überwunden und der Neuwagenmarkt erhole sich nachhaltig. «Doch von einem ‹courant normal› sind wir noch weit entfernt», so Wolnik. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Euro-Zone deute zudem nicht auf eine schnelle Normalisierung hin. Viele Kundinnen und Kunden würden mit dem Fahrzeugkauf zuwarten.

Im ersten Halbjahr hatten rein elektrisch betriebene Fahrzeuge einen Anteil von 18,7 Prozent an allen Neuzulassungen. Gegenüber dem Jahr 2022 entspricht das einer Zunahme um 0,9 Prozentpunkte. Hybrid- und Mild-Hybrid-Fahrzeuge zusammengerechnet kamen auf einen Anteil von 27,4 Prozent der neuen Autos (+2,6 Prozentpunkte), Plug-In-Hybride auf 8,6 Prozent (+0,5 Prozentpunkte). (ehs)