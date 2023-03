Firmenich-Chef Gilbert Ghostine wird Präsident von Sandoz

Der Verwaltungsrat von Novartis hat am Montag Gilbert Ghostine zum zukünftigen Verwaltungsratspräsidenten von Sandoz ernannt. Ghostine ist seit 2014 Chef des Genfer Duftstoff- und Aromenherstellers Firmenich. Ghostine sei ein Geschäftsmann mit viel Erfahrung in der Entwicklung und Transformation von Unternehmen in kompetitiven Branchen, heisst es in der Mitteilung.

Sandoz wird nicht das einzige Verwaltungsratsmandat von Ghostine sein. Der gebürtige Libanese ist bereits im Verwaltungsrat des Lebensmittelkonzerns Danone und dem Hotelkonzern Four Seasons, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Novartis plant die Abspaltung von Sandoz in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres. Es braucht dafür aber noch die definitive Zustimmung von Verwaltungsrat und Aktionären. (gb)