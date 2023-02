Neue hochalpine Solaranlagen an Staumauern an der Grimsel

Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) bauen im Sommer zwei hochalpine Photovoltaikanlagen an den Staumauern Oberaar- und Räterichsbodensee an der Grimsel – ein Novum für das Unternehmen bezüglich Produktionsart. Das teilte die KWO am Donnerstag mit. Sie ist einer der grössten Wasserkraftproduzenten der Schweiz. Der Berner-Oberländer-Produzent gehört den Stromkonzernen BKW, IWB, EWZ und EWB.

Die Anlagen sollen jährlich rund 600 MWh Energie liefern. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Franken. Insgesamt sollen an beiden Staumauern über 1500 Photovoltaikmodule angebracht werden – eine Solarfläche von rund 3000 Quadratmetern. Den erwarteten Winterstromanteil bezeichnet die KWO mit rund 48 Prozent bei der Anlage beim Räterichsbodensee beziehungsweise mit rund 40 Prozent beim Oberaarsee als «hoch».

Weiter betont der Stromkonzern, dass die Anlagen auf bereits bestehende KWO-Infrastrukturen montiert werden. Damit stünden sie nicht im Zusammenhang mit der sogenannten Solaroffensive des Bundes. Klar ist auch bereits, wer den Solarstrom abnehmen wird: die Migros. Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. (abi)