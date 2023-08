Industriekonzern Rieter streicht 300 Stellen

Im ersten Halbjahr 2023 konnte der Spinnmaschinenhersteller Rieter mit Sitz in Winterthur deutlich weniger Aufträge verbuchen als noch im Vorjahr: Der Bestellungseingang stürzte um 63 Prozent auf 325 Millionen Franken ab, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zurückhaltung bei der Investition in Neumaschinen sei in fast allen Weltregionen feststellbar.

Rieter kündigt nun ein Sparprogramm an: Dieses sieht unter anderem konzernweit einen Abbau von rund 300 Stellen vor. Mit dem Sparprogramm will Rieter jährlich Kosten von rund 80 Millionen einsparen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 5500 Mitarbeitende, knapp ein Sechstel davon in der Schweiz. Sie sind vom angekündigten Stellenabbau betroffen. Es sei geplant, auch am Standort in Winterthur im Bereich der Administration, dem Produktmanagement und der Forschung Stellen abzubauen, bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media. Die Verhandlungen mit dem Personal würden am Donnerstag beginnen.

Laut Mitteilung kann das Unternehmen weitere «markt- und volumenbedingte Anpassungen in der Grössenordnung von 400 bis 600 Stellen» nicht ausschliessen. Sie würden «primär» in den weltweiten Produktionsstätten in Indien, China, der Tschechische Republik und Deutschland stattfinden, präzisiert eine Sprecherin.

Rieter hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 758 Millionen Franken erzielt. Die Firma gehört zu einem Drittel Peter Spuhlers Beteiligungsgesellschaft PCS Holding. Auch Amag-Eigentümer Martin Haefner ist an Rieter via seine Gesellschaft Big Point beteiligt (jus)