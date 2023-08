Salt: Mehr Abos und mehr Gewinn

Salt ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der drittgrösste Schweizer Mobilfunkanbieter meldet am Freitag jedenfalls ein «starkes finanzielles Ergebnis und anhaltendes Abonnentenwachstum in allen Bereichen», wie es in einer Mitteilung heisst. Laut Salt sind die Erträge aus Postpaid-Dienstleistungen damit im elften Quartal in Folge gestiegen.

Konkret ist die Zahl der Mobilfunk-Abos in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres demnach um netto 27’600 auf über 1,5 Millionen gestiegen. Hinzu kommen laut Mitteilung über 200’000 Breitband-Abos.

Der neue Salt-Chef Max Nunziata. ZVG

«Die stetig steigende Abonnentenzahl und das daraus resultierende Umsatzwachstum sind ein Beweis dafür, dass Salt ein konsistent gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet», sagt Max Nunziata laut Mitteilung. Und der neue CEO verspricht, am eingeschlagenen Weg festhalten und so die Marktposition in allen Segmenten weiter stärken zu wollen.

In der Tat zahlt sich das Wachstum für Salt auch finanziell aus. So stieg der Betriebsertrag im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 3.4 Prozent auf 228.4 Millionen Franken. Und auch das operative Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 5.4 Prozent auf 142.7 Millionen. (sat)