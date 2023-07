US-Richter lassen die Novartis-Aktie einbrechen

Der Basler Pharmakonzern Novartis hat in einem Patentstreit eine empfindliche Niederlage erlitten. Es geht um das für den Konzern wichtige Produkt Entresto. Das US-Bezirksgericht für den District of Delaware hat das Kombinationspatent für Entresto (Sacubitril/Valsartan) für ungültig erklärt. Die unerwartete Nachricht führte in der letzten Handelsstunde an der Schweizer Börse zu einem scharfen Kurseinbruch in den Novartis-Aktien um mehr als 3 Prozent. Entresto ist eine Pille gegen Herzinsuffizienz. 2022 erzielte Novartis damit einen Umsatz von 4,6 Milliarden Dollar – mehr als die Hälfte davon in den USA.

Das ursprüngliche US-Patent der Entresto-Therapie wurde 2002 eingereicht. Mehrere Jahre später liess Novartis eine neue Entresto-Pille auf der Grundlage einer anderen Formulierung patentieren. Dieses Patent versucht Novartis nun offensichtlich zu verteidigen. Im Juli 2021 haben die Basler vor dem Gericht in Delaware gegen zahlreiche Generikahersteller Klage eingereicht, die den so verlängerten Patentschutz offenbar nicht respektieren wollen.

Novartis erklärt in einer Stellungnahme: «Soweit uns bekannt ist, hat bis heute kein generisches Entresto-Produkt die FDA-Zulassung erhalten.» In Ermangelung einer endgültigen Berufungsentscheidung wäre jede Markteinführung von Generika auch einer behördlichen Verkaufszulassung gefährdet, warnt Novartis. Die Basler wollen am amerikanischen Appellationsgericht die Widerrufung des Urteils des Bezirksgerichts beantragen. (dz)