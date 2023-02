Mehr Umsatz und Gewinn: Sika legt kräftig zu

Sika blickt trotz einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld auf ein sehr gutes Jahr zurück: Der Umsatz stieg auf knapp 10,5 Milliarden Franken und knackte damit erstmals die 10-Milliarden-Grenze, wie der Spezialchemie-Konzern mit Sitz im zugerischen Baar am Freitag mitteilte. Das ist ein Plus von 13,4 Prozent, in Lokalwährungen gar von 15,8 Prozent.

Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 13,5 Prozent auf den Rekordstand von knapp 1,6 Milliarden Franken. Unter dem Strich blieb dem Konzern ein Reingewinn von rund 1,2 Milliarden – ein Plus von 10,9 Prozent. Die Dividende soll daher um über 10 Prozent auf 3,20 Franken pro Aktie erhöht werden.

Sika führt die Rekordwerte auf Preiserhöhungen, konsequentes Kostenmanagement, Effizienzgewinne und Synergien aus Akquisitionen zurück. Damit konnte der starke Anstieg bei den Rohmaterialkosten «weitestgehend» kompensiert werden, wie es weiter heisst. Diese gestiegenen Rohmaterialkosten hätten zusammen mit einer verlangsamten Baukonjunktur das Jahr denn auch geprägt. Dennoch verzeichnete Sika in allen Regionen ein Wachstum.

Ebenfalls erfreulich: Der Konzern befindet sich auf dem Weg zu Netto-Null und will bis 2050 rund 90 Prozent weniger Treibhausgase verursachen. Im vergangenen Jahr konnte der Konzern den CO 2eq -Ausstoss um 6,9 Prozent auf 16,4 Kilo pro verkaufter Tonne senken, wie es weiter heisst.

Im laufenden Jahr erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 8 Prozent sowie eine «überproportionale Ebit-Steigerung». Der Konzern sei zuversichtlich, dass die Strategie des nachhaltigen und ertragsorientierten Wachstums auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichem Umfeld erfolgreich fortgesetzt werden könne. (abi)