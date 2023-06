Zürcher Start-up expandiert in die USA - mit Yann Sommer

Yann Sommer investiert in das Start-up Care. Keystone

Bei Planted, dem Start-up, das in Kemptthal ZH vegane Fleisch-Alternativen herstellt, ist Yann Sommer bereits Investor. Nun hat der Schweizer Fussball-Nationalgoalie an einem weiteren Jung-Unternehmen Gefallen gefunden. Er ist am neuen Start-up Care mit Sitz in Winterthur ZH beteiligt, wie dieses in einer Mitteilung bekannt gibt. Dieses setzt auf Dienstleistungen im Bereich der Präventivmedizin und verkauft diese in modernen Geschäften, die viel eher an futuristische Lounges erinnern als an eine Arztklinik (CH Media berichtete).

Damit hat Care nicht nur Yann Sommer überzeugt. Laut der Mitteilung konnte die Firma im Rahmen einer Finanzierungsrunde 6 Millionen Franken von Investoren sammeln. Das Kapital soll nun genutzt werden, um in den USA Fuss zu fassen. Dabei handle es sich um den Hauptzielmarkt von Care. Im Januar soll der erste Ableger in Miami eröffnet werden. Bis Ende 2024 will die Firma sechs weitere Geschäfte in den USA eröffnen, unter anderem in New York.

Bisher hat die Firma eine Filiale beim Zürcher Hauptbahnhof eröffnet. Die Kundschaft kann dort eine Blutanalyse durchführen lassen und erhält via App und Beratung Einblick in ihre Werte. Allfällige Mängel werden auf Wunsch vor Ort durch gezielte Infusionen oder Injektionen behandelt. Zu den Gründern gehört unter anderem Ertan Wittwer, der zuvor schon Hair & Skin und die Zahnkette Bestsmile ins Leben gerufen hat. (bwe)