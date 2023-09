Referenzzinssatz bleibt gleich – vorerst

Es ist eine gute Nachricht für die Mieterinnen und Mieter in der Schweiz: Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,5 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen am Freitagmorgen mitteilt. Dies bedeutet, dass die Mietzinsen in der Schweiz vorläufig nicht flächendeckend weiter steigen sollen. Ein Anstieg des Referenzzinssatzes um 0,25 Prozentpunkte, wie er am 1. Juni vorgenommen wurde, berechtigt die Vermietenden zu einer Mieterhöhung von 3 Prozent.

Allerdings ist ein weiterer Anstieg nur eine Frage der Zeit: Fachpersonen rechnen mit weiteren Erhöhungen in den kommenden Monaten. Bereits am 1. Dezember könnte es wieder so weit sein. Schon diesmal ist er knapp an einer Erhöhung vorbeigeschrammt: Der massgebliche Durchschnitt, der sich aus praktisch allen Hypothekarforderungen in der Schweiz berechnet und anschliessend auf einen Viertelprozentwert gerundet wird, lag schon sehr nahe an der nächsthöheren Schwelle. Am 1. Juni war der Referenzzinssatz erstmals seit seiner Einführung 2008 gestiegen – von 1,25 auf 1,5 Prozent. (aka)