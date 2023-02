Post will nur noch elektrisch zustellen

Die Post stellt Briefe und Pakete in den Städten Zürich und Bern nur noch elektrisch zu. Das gab sie an einem Medienanlass in Zürich am Mittwoch bekannt. Bis Ende 2024 sollen Genf und Basel sowie 50 weitere Standorte folgen. Dieses Jahr rechnet die Post mit 40 Millionen rein elektrisch zugestellten Paketen, davon knapp acht Millionen in der Stadt Zürich und gut drei Millionen in der Stadt Bern. Zum Vergleich: Insgesamt zählte die Post letztes Jahr 194 Millionen Pakete.

Ab 2030 soll die ganze Zustellflotte der Post mit ihren 10'500 Fahrzeugen elektrisch betrieben sein. Derzeit zählt die Post 568 Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb, davon 374 Elektroroller und 194 Lieferfahrzeuge.

Post fährt Briefe und Pakete in Zürich und Bern elektrisch aus Video: Laura Zimmermann / Keystone-SDA

Noch nicht vollständig elektrifiziert sind die Flotten der Partner der Post, die auch in Zürich und Bern tätig sind. Diese erhalten eine Übergangsfrist, in der sie die Elektrifizierung ebenfalls erreichen müssen, wie Johannes Cramer, Leiter des Konzernbereichs Logistik, zu CH Media sagte. Dass die Elektrifizierung in den Städten beginnt, ist kein Zufall. In Berggebieten, wo die Post oft auf Allradfahrzeuge setzt, die eine hohe Leistung und Reichweite bringen müssen, gibt der Markt laut Cramer noch nicht genügend geeignete elektrisch betriebene Fahrzeuge her. (ehs)