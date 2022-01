Wirtschaftsförderung Dank Werbeaktion flossen 15 Million zurück in die Walliser Wirtschaft Die Werbeaktion «Tourismus Wallis» war erfolgreich: Mit drei Aktionen konnte die kantonale Wirtschaft mit über 15 Millionen Franken gefördert werden.

Wer im Wallis Ferien machte oder einkaufte, erhielt vom Kanton Gutscheine. Damit wurde die Wirtschaft unterstützt. (Symbolbild) Keystone

Die Walliser Wirtschaft wurde von der Coronakrise hart getroffen. Eine vom Kanton lancierte Werbeaktion, die mit 16 Millionen Franken dotiert war, sollte sie unterstützen. Am Sonntag ging die im Juli 2020 gestartete dreiteilige Aktion zu Ende, wie der Kanton am Montag mitteilte. Die Bilanz ist erfreulich: Insgesamt flossen mehr als 15 Millionen Franken zurück in die kantonale Wirtschaft.

Zuerst erhielten im Sommer 2020 alle Feriengäste einen 100-Franken-Gutschein, den sie in den Walliser Geschäften einlösen konnten. Damit wurden innert weniger als sechs Monaten gemäss den Behörden 10 Millionen Franken umverteilt.

Gutscheine für Weinkäufer und Zweitwohnungsbesitzer

Die zweite Aktion fand anlässlich der «Tage der offenen Weinkeller» statt: Wer genug Wein kaufte, erhielt eine Ski-Tageskarte. Die in drei Tagen verteilten 18'000 Codes entsprächen 216‘000 verkauften Flaschen und einem Umsatz von mindestens drei Millionen Franken für die Kellereien. Die schliesslich eingelösten 8646 Tageskarten generierten wiederum einen Umsatz von 670‘000 Franken für die Bergbahnen.

Zum Abschluss erhielten alle Zweitwohnungsbesitzer, die ihre Kurtaxen bezahlt hatten, drei Gutscheine für Walliser Produkte wie Wein, Käse oder Roggenbrot. Da mehr als ein Viertel der Gutscheine eingelöst wurde, konnte so ein Umsatz von mindestens 1,75 Millionen Franken erzielt werden. (abi)