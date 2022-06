Wirtschaftspolitik Steigende Preise: Warum die Ideen der Politik wenig taugen Die Teuerung drückt aufs Portemonnaie. Die Parteien möchten Gegensteuer geben und überbieten sich mit Forderungen. Jetzt spricht Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti Klartext. An den Ideen lässt er kein gutes Haar.

Aymo Brunetti hält wenig von den Vorschlägen aus der Politik, um die Inflation zu bekämpfen. Keystone

Was tun, wenn die Preise hierzulande immer weiter steigen? Während der Bundesrat die Situation analysiert, ist die Politik in Aktionismus verfallen. Die Parteien überbieten sich mit Forderungen und giessen diese in neue Vorstösse – getreu ihrer politischen Überzeugungen. Die SVP fordert billigeres Benzin, die SP einen Deckel für Mietnebenkosten, die Mitte höhere Investitionen des Staates und die Grünen denken an Energie-Gutscheine.

Nur, was taugen diese Vorschläge? «Gar nichts», sagt Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti in einem Interview im «SonntagsBlick». «Wir können die Inflation nicht bekämpfen, indem wir einzelne Preiserhöhungen verhindern.» Der Experte veranschaulicht das am Beispiel des Erdölpreises. Öl sei im Moment knapp, deshalb sei es das richtige Signal, dass der Preis steige. «Wenn die Politik diesen künstlich senkt, sendet sie das gegenteilige Signal aus, dass mehr Erdölkonsum erwünscht sei.»

Grösste Gefahr ist Lohn-Preis-Spirale

Für Brunetti ist klar: Die Teuerung lässt sich nur mit einer restriktiven Geldpolitik in den Griff kriegen. Als wichtig erachtet er die Inflationserwartungen. Dies, weil sie die Lohnverhandlungen beeinflussen. Als Beispiel führt er die USA an. Dort seien die Erwartungen so gestiegen, dass sie eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt hätten. «Die Löhne steigen dann, was wiederum die Preise in die Höhe treibt», erklärt der Wirtschaftsprofessor.

Ist der Prozess weit fortgeschritten, liesse sich die Inflation nur noch mit einer «extrem restriktiven Geldpolitik» reduzieren. Die Folge sei in der Regel eine schwere Rezession. Genau aus diesem Grund habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) vergleichsweise früh reagiert und den Leitzins um 0,5 Punkte angehoben. «Die Zinserhöhung soll hochschnellende Inflationserwartungen im Keim ersticken», sagt Brunetti.

Die Ausgangslage der Schweiz erachtet der Wirtschaftsprofessor als gut, weil die Inflation noch eher moderat sei. Eine Gefahr sieht er für den Fall, dass der Euroraum von einer schweren Rezession erfasst würde. Dann könnte es «zu einer schockartigen Aufwertung des Frankens» kommen, was wirtschaftlich schädlich wäre.