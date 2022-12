Wirtschaftsprognose Düstere Aussicht: Experten erwarten 2023 «deutlich unterdurchschnittliches Wachstum» Kommendes Jahr rechnen die Experten des Bundes mit einem «deutlich unterdurchschnittlichen Wachstum» der Schweizer Wirtschaft von 1 Prozent. Und auch die Credit-Suisse-Experten sagen für 2023 eine «Verlangsamung im Gleichschritt mit der Weltwirtschaft» voraus.

Tritt keine Mangellage bei der Energie ein, rechnen die Experten des Bundes mit einem Wirtschaftswachstum von 1 Prozent im kommenden Jahr. Keystone

Vor drei Monaten hat der Bund seine Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigiert. Dies wegen dem Ukraine-Krieg sowie der Teuerung und der drohenden Strommangellage als Folgen davon. Am Dienstag nun hat die Expertengruppe Konjunkturprognosen der Eidgenossenschaft ihre Einschätzung vom September praktisch bestätigt. Gleichentags kamen auch die Experten der Credit Suisse (CS) zum Schluss, das Wachstum der Schweizer Wirtschaft 2023 werde sich «im Gleichschritt mit demjenigen der Weltwirtschaft verlangsamen», wie die Grossbank mitteilt.

Konkret prognostiziert der Bund für das kommende Jahr weiterhin ein «deutlich unterdurchschnittliches Wachstum» der Schweizer Wirtschaft von 1 Prozent. Im September hatte er die Wachstumsprognose noch einen Zehntelpunkt höher angesetzt. Im Jahr 2024 rechnet der Bund dann jedoch bereits wieder mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,6 Prozent. Im laufenden Jahr gehen Bund und CS dagegen beide noch von einem BIP-Wachstum von 2 Prozent aus.

Inflation hat Höhepunkt überschritten

Allerdings fusst die Prognose der Experten des Bundes auf der Annahme, dass eine Energiemangellage sowohl im laufenden als auch im kommenden Winter ausbleibt. Verlässliche Aussagen dazu seien derzeit jedoch äusserst schwierig zu machen, hiess es am Mediengespräch. Auch wenn es dazu im Moment tendenziell besser aussehe als auch schon.

Vorteilhaft für den Konsum ist laut Credit Suisse, dass die Erwerbssituation der Haushalte im kommenden Jahr trotz Konjunktursorgen gut bleibe. Dies «dank einer unverändert tiefen Arbeitslosigkeit von 2,2 Prozent», wie die Bank schreibt. Zudem stiegen die Anzahl Beschäftigte und die Löhne, was die Kaufkraft der Haushalte stärke. Ausserdem habe die Inflation ihren Höhepunkt ohnehin bereits überschritten.

Konkret rechnet die Credit Suisse 2023 noch mit einer Teuerung von 1,5 Prozent. Der Bund dagegen äussert sich am Dienstag weniger optimistisch und geht aufgrund der hohen Energiepreise von einer Inflationsrate von 2,2 Prozent aus. Im laufenden Jahr rechnet das Seco mit einer Teuerung von 2,9 Prozent.

Korrektur vom September bestätigt

Klar ist laut Seco dagegen, dass es weiterhin nicht danach aussieht, dass die Schweiz in eine schwere Rezession stürzt. «Wir sehen derzeit aber graduelle Eintrübungen der Aussichten», sagte Felicitas Kemeney am Dienstag in einem Mediengespräch. Die Seco-Frau verwies dazu auf monatliche Umfragen des Bundes. Insbesondere die Erwartungen würden derzeit dabei sinken, aber niemals wie zuletzt zu Beginn der Coronapandemie.

Bereits im September hatte die Expertengruppe des Bundes ihre Konjunkturprognosen des BIP deutlich auf 2 Prozent im laufenden Jahr gesenkt. Die Aussichten hatten sich bereits damals auf die nun bestätigten Werte verschlechtert. Insbesondere die angespannte Energielage und starke Preisanstiege belasteten damals die Aussichten.