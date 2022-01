Wohnungsmarkt Mietpreise: In Luzern gab es das schweizweit stärkste Preiswachstum bei Kleinwohnungen In den letzten fünf Jahren wurde die Miete in den grossen Städten immer teurer. Günstiger wohnt man in kleineren Städten, welche allerdings mit Abwanderung zu kämpfen haben.

Die Schere bei den Mietpreisen in den Schweizer Städten hat sich in den letzten fünf Jahren weiter geöffnet. Während der begehrte Wohnraum in den grösseren Zentren immer teurer wird, gibt es in kleineren Städten eine Stagnation oder die Mieten sinken gar. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Vergleichsdienstes Comparis, die am Montag veröffentlicht wurde.

Wer in Genf eine Wohnung sucht, muss heute tiefer in die Taschen greifen als noch vor fünf Jahren. Der durchschnittliche Mietpreis für eine 4,5-Zimmer-Wohnung stieg von 3360 auf 3500 Franken und ist damit so hoch wie in keiner anderen Stadt. Auch bei den 3,5-Zimmer-Wohnungen ist Genf am teuersten. In der Kategorie stiegen die Preise seit 2017 gar um 9,5 Prozent auf durchschnittlich 2640 Franken.

Bei den kleineren Wohnungen ist gemäss der Comparis-Analyse derweil Zürich die Spitzenreiterin. Für eine 2-Zimmer-Wohnung muss man dort im Durchschnitt 1650 Franken im Monat hinblättern. Das stärkste Preiswachstum bei den Kleinwohnungen gab es derweil in Luzern. Die durchschnittliche Miete stieg in fünf Jahren um 4,3 Prozent auf 1300 Franken.

Lugano und Biel sind am günstigsten

In kleineren Zentren zeigt sich derweil ein anderes Bild, wie Comparis weiter schreibt. So sanken beispielsweise die Preise in Lugano um über 10 Prozent. Der Durchschnittspreis einer 3,5-Zimmer-Wohnung sank von 1650 auf 1450 Franken. Die Tessiner Stadt erlebte zwischen 2017 und 2020 einen Bevölkerungsrückgang um 2,1 Prozent. «Hauptgrund für die Entwicklung ist die Abwanderung weg von den kleineren Städten in die Grosszentren», wird Comparis-Immobilienexperte Leo Hug im Bericht zitiert.

Einen ähnlichen Bevölkerungsrückgang wie Lugano erlebte auch Biel. Bei den Kleinwohnungen kommt man dort bei weiten am günstigsten weg. Für eine 2-Zimmer-Wohnung muss man im Durchschnitt mit 958 Franken Miete rechnen. Die Berner Standortförderung Berninvest erklärt die günstigen Mieten gegenüber Comparis zudem mit einer geringen Kaufkraft der dortigen Bevölkerung und dem relativ hohen Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus.

Der Comparis-Bericht zu den Wohnungsmieten basiert auf 683’000 auf dem Portal aufgeschalteten Inseraten aus den Jahren 2017 bis 2021. (agl)