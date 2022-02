«Workation» Homeoffice löste einen Run auf Ferienwohnungen aus Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Ferienhäusern zum Mieten hat sich seit dem Vorkrisenjahr 2019 verdoppelt. Viele Kunden gehen ins Feriendomizil, um dort Homeoffice zu machen.

Weg vom Büro arbeiten: Ferienwohnungen waren 2021 so gefragt wie nie zuvor. Keystone

Die Nachfrage sei 2021 regelrecht explodiert, teilte die Vermittlungsplattform E-Domizil am Dienstag mit. Gegenüber dem Vorjahr sei die Nachfrage nach mietbaren Ferienwohnungen und Ferienhäusern um 37 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 habe sie sich sogar verdoppelt. «Die hohe Nachfrage führte in den Hochsaisons zu einer nie dagewesenen Angebotsknappheit», so die Mitteilung.

In gewissen Regionen sei die Auslastung zeitweise auf fast 100 Prozent gestiegen. Beliebteste Region war Ascona-Locarno. Der Geschäftsführer von e-Domizil, Marcel Meek, ruft nun Zweitwohnungsbesitzer auf, diese zu Leerzeiten zu vermieten. Dies leiste auch einen Beitrag zum Erhalt regionaler Strukturen wie Restaurants, Gewerbe und Dorfladen.

Mit ein Grund für den Boom ist laut E-Domizil das Homeoffice. Die Pandemie habe die Büropräsenzpflicht weggefegt, heisst es in der Mitteilung. «Workation» sei nun der neue Trend: «Man arbeitet von überall und wo man gerade ist – immer öfters auch aus der Ferienwohnung». Die Anbieter hätten dies bei der gestiegenen Nachfrage von Alleinreisenden und nach starkem WLAN gespürt. (wap)