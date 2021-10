Zahnimplantate Straumann legt nach der Krise weiterhin kräftig zu Beim Basler Dentaltechnik-Unternehmen Straumann sehen die Zahlen weiter gut aus. Für das laufende Jahr werden die Prognosen leicht angehoben

In den ersten neun Monaten des Jahres hat Straumann 1,5 Milliarden Franken erwirtschaftet. Keystone

Im dritten Quartal hat das Basler Dentaltechnik-Unternehmen Straumann 496 Millionen Franken umgesetzt. Das sind über 30 Prozent mehr als noch im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilt. Damals galten aber noch grössere Einschränkungen wegen der Pandemie.

Gesamthaft hat Straumann in den ersten 9 Monaten 1,5 Milliarden Franken Umsatz gemacht. «Der starke Zulauf an Patienten hält an, was darauf hindeutet, dass in der Zeit der Pandemie die Mundgesundheit bei den persönlichen Ausgaben an Bedeutung gewonnen hat», lässt sich CEO Guillaume Daniellot in der Mitteilung zitieren. Alle Regionen hätten im dritten Quartal zugelegt.

Neues Zentrum geplant

Zu Beginn des Jahres hatte der Hersteller von Zahnimplantaten «vorsichtig optimistisch» mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich für 2021 gerechnet. Straumann musste im vergangenen Jahr wegen geschlossener Zahnarztpraxen einen Umsatzrückgang hinnehmen: Er sank um 10,7 Prozent auf 1,43 Milliarden Franken. Das Nettoergebnis ging von 308 Millionen auf 92 Millionen Franken zurück.

Bereits im ersten Halbjahr des laufendes Jahres gab es bei Straumann aber eine spürbare Erholung. Gegenüber 2020 wuchs der Umsatz um 108 Prozent. Es resultierte ein Betriebsergebnis (EBIT) für das erste Halbjahr von 278,6 Millionen Franken. Für das laufende Jahr hebt Straumann die Prognosen leicht an. Dabei soll die Profitabilität «mindestens auf dem Niveau von 2019» anknüpfen.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, will Straumann in Arlesheim in der Nähe des Hauptsitzes ein neues Technologie- und Innovationszentrum bauen. Dieses soll «Expertenteams von verschiedenen Standorten in der Region zusammenführen und die Technologie- und Innovationskräfte von Straumann für die Implantologie und Kieferorthopädie bündeln und stärken». Mit dem Bau des rund 18 Millionen teuren Zentrums soll Anfang 2022 begonnen werden. In der ersten Hälfte 2023 soll es dann seinen Betrieb aufnehmen. (mg)