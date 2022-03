Zeit Die neuste Uhr von Omega kostet bloss 250 Franken – im Internet wird ein Vielfaches dafür bezahlt Wer die neue Uhr von Omega in Kooperation mit Swatch kaufen wollte, brauchte am Samstag viel Geduld – oder ein dickes Portemonnaie. Zahlreiche der «MoonSwatches» werden bereits feilgeboten.

Kurz vor der Zeitumstellung wurde für Uhren angestanden. Die Kooperation von Swatch und Omega mit dem Namen «Bioceramic MoonSwatch» sorgte für lange Schlangen vor den Shops in mehreren Städten. Bereits vor Ladenöffnung standen am Samstag die ersten Leute für die Uhr an. Noch ehe die Zeiger auf zwölf standen war die «MoonSwatch» vielerorts ausverkauft. Und zwar rund um den Globus.

Dabei dürfte vor allem der Name Omega für den Run gesorgt haben, produziert doch die Luxusmarke sonst Uhren im hohen Preissegment. Die «MoonSwatch» kostet 250 Franken. Eigentlich. Denn bereits am Wochenende kursierten auf Internetbörsen Angebote für ein mehrfaches des Ladenpreises. Alleine auf ricardo.ch finden sich am Sonntag rund 100 Angebote. Von 400 Franken bis zu knapp 8000 Franken. Da wollen sich ganz offensichtlich ein paar findige Ansteherinnen und Ansteher ihr Schlangestehen vergolden lassen. (mg)